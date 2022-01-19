ТАСС: Замглавы Минтранса РФ Токарева задержали по коррупционному делу

Замминистра транспорта Владимира Токарева задержали в рамках уголовного дела о коррупции, уведомил ТАСС осведомлённый источник.

"Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый", - известил собеседник агентства.

По предварительной информации, задержание Токарева не имеет отношения к его деятельности в Министерстве транспорта.

Токарева доставили в Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Оперативные мероприятия курирует служба экономической безопасности ФСБ России.

Ещё один источник ТАСС рассказал, что Токарев пребывает в отпуске до 31 января: в дальнейшем он собирался уволиться.