Посол РФ: Расследование убийства российских журналистов в ЦАР не завершено

Специалисты различных правоохранительных ведомств до сих пор изучают обстоятельства убийства троих российских журналистов в Центральноафриканской республике, заявил в интервью РИА "Новости" новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Более чем три года назад в ЦАР погибли три российских журналиста. Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца", - известил Бикантов.

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Растoргуев и Кирилл Радченко были застрелены в ЦАР в конце июля 2018 года. Они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера, деятельность которой считают связанной со структурами Пригожина.