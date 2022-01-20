Лжеминеры прервали учебный процесс в двух школах Ленобласти

Занятия в двух учебных заведениях во Всеволожске Ленинградской области были прерваны из-за сообщения о якобы минировании зданий, информирует Всеволожский медиацентр В1.

"Волна лжеминирований, похоже, добралась и до Ленинградской области. По крайней мере во Всеволожском районе уже эвакуировано два учебных заведения. Речь о школе № 4 и лицее в городе Всеволожске", — сообщается в телеграм-канале медиацентра.

Анонимы "атакуют" российские школы, детсады и вузы на протяжении последних нескольких дней. Сегодня, 20 января, известие о якобы заложенной бомбе получили также в школах на Дальнем Востоке.

Ни в одном заведении информация о якобы наличии взрывчатки не подтвердилась.