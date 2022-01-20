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Новости 10:25

Заброшенный дом на углу Курской улицы и метро "Обводный канал" продают за 290 млн рублей

фото ЗакС политика Заброшенный дом на углу Курской улицы и метро "Обводный канал" продают за 290 млн рублей

Нежилой дом 1907 года постройки, ныне пребывающий в аварийном состоянии, на углу Курской улицы и станции метро "Обводный канал" выставили на торги: начальная цена лота – 290 млн рублей.

Торги состоятся на площадке Российского аукционного дома (РАД): соответствующее поручение дал комитет имущественных отношений (КИО).

Заявки для участия в аукционе принимаются до 9 февраля, сам конкурс должен пройти 17 февраля.

Здание расположение по улице Курской, дом 11/72, лит. А. Его площадь составляет 7,5 тысяч кв. метров; объект продаётся с участком в 2,4 тысячи "квадратов". В непосредственной близости находится Лиговский проспект и набережная Обводного канала.

"Учитывая, что земельный участок, на котором расположено здание, находится в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, новое строительство на данной территории будет осложнено", — уточнила замглавы департамента продаж РАД по Петербургу Дарья Гончарова.

После реновации в здании можно разместить гостиницу или офисный центр, добавили в РАД.


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