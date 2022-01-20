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Новости 10:48

В Петербурге в рамках акции "Ёлки, палки и щепа" собрали свыше 9 тысяч новогодних елей

фото ЗакС политика В Петербурге в рамках акции "Ёлки, палки и щепа" собрали свыше 9 тысяч новогодних елей

Более 9 тысяч новогодних елей, оставшихся после праздников, удалось собрать волонтёрам в рамках акции "Ёлки, палки и щепа": из них 4 тысячи петербуржцы принесли в пункты утилизации, а 5 тысяч были собраны на улицах или привезены из точек продажи.

Больше всего деревьев принесли в пункты, расположенные у торговых центров "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" — 500 , ещё 400 елей оставили в магазине "Леруа Мерлен" и 390 ёлок в ТРК "Охта Молл".

Акция завершится 31 января. Горожане могут сдать как сами деревья, так и просто ветви. Обязательное условие — на деревьях не должно быть никаких украшений.

После переработки опилки направят на нужды приютов для животных, а также в конные клубы.


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