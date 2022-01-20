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Новости 12:50

Прокуратура уличила ЖКС Фрунзенского района во взыскании денег с жильцов за бесплатные услуги

фото ЗакС политика Прокуратура уличила ЖКС Фрунзенского района во взыскании денег с жильцов за бесплатные услуги

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга выявила нарушения в работе местных коммунальщиков, информирует пресс-служба ведомства.

В ходе проверки "Жилкомсервиса № 1 Фрунзенского района" было установлено, что гендиректор компании включил в перечень платных услуг работы по содержанию элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.

Следует отметить, что согласно федеральному законодательству, управляющие компании должны предоставлять обозначенные услуги бесплатно. Прокуратура внесла протест на имя главы ЖКС.


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