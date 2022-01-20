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Новости 13:36

СК ходатайствует об аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Талькова

фото ЗакС политика СК ходатайствует об аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Талькова

Спустя два года после возобновления уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова следствие решило обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте Валерия Шляфмана, которого обвиняют в данном преступлении, информирует пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

После возобновления расследования ключевой поворот в деле состоял в том, что главной потерпевшей стала жена музыканта Татьяна Талькова ввиду того, что его мать, пребывавшая ранее в данном статусе, умерла.

Шляфману, напомним, инкриминируют убийство по неосторожности. С 1992 года он живёт в Израиле. 

Игоря Талькова застрелили в ходе потасовки непосредственно перед его концертом в ДС "Юбилейный" 6 октября 1991 года. Изначально конфликт завязался между Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым, началась стрельба. Подоспевшие телохранители Талькова повалили Малахова, но перед этим Шляфман успел вырвать из его рук пистолет. Перестрелка оказалась роковой только для певца: последняя пуля попала прямо в его сердце.


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