СК ходатайствует об аресте Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве Талькова

Спустя два года после возобновления уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова следствие решило обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте Валерия Шляфмана, которого обвиняют в данном преступлении, информирует пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

После возобновления расследования ключевой поворот в деле состоял в том, что главной потерпевшей стала жена музыканта Татьяна Талькова ввиду того, что его мать, пребывавшая ранее в данном статусе, умерла.

Шляфману, напомним, инкриминируют убийство по неосторожности. С 1992 года он живёт в Израиле.

Игоря Талькова застрелили в ходе потасовки непосредственно перед его концертом в ДС "Юбилейный" 6 октября 1991 года. Изначально конфликт завязался между Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым, началась стрельба. Подоспевшие телохранители Талькова повалили Малахова, но перед этим Шляфман успел вырвать из его рук пистолет. Перестрелка оказалась роковой только для певца: последняя пуля попала прямо в его сердце.