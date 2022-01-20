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"Омикрон" набирает обороты: за сутки Москва и Петербург обновили антирекорды пандемии по уровню заражений

фото ЗакС политика "Омикрон" набирает обороты: за сутки Москва и Петербург обновили антирекорды пандемии по уровню заражений

Присутствие омикрон-штамма коронавируса в России заметно повлияло на суточную статистику по уровню заражений: за минувшие 24 часа в стране выявили 38 850 новых случаев COVID-19. Следует отметить, что 20 января ежедневный отчёт оперштаба вышел с задержкой, обычно сводка приводится до 12:00.

Россия вплотную подобралась к антирекорду пандемии: в ноябре 2021 года в оперштабе отчитывались о более чем 41 тысяче случаев.

В большинстве регионов показатели существенно изменились: наибольший скачок заболеваемости произошёл в Москве, где за сутки зафиксировано 11 557 заражённых. Не отстаёт и Петербург, также побивший собственный антирекорд — 4 753 инфицированных за 24 часа.

При этом смертность от COVID-19 держится на уровне 600–700 человек в день: по состоянию на 20 января зарегистрировано 684 летальных исхода.


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