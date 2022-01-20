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Новости 14:26

На пересечении Оптиков и Планерной построят площадку для занятий экстремальными видами спорта

фото ЗакС политика На пересечении Оптиков и Планерной построят площадку для занятий экстремальными видами спорта

В нынешнем году в Приморском районе появится площадка для занятий вело-роллер-спортом — памп-трек, информирует пресс-служба Смольного.

Для новой спортивной зоны выбрали место на пересечении улиц Оптиков и Планерной.

"Молодому поколению горожан нужны площадки, где можно заниматься современными, возможно даже экстремальными видами спорта. Нужно создавать условия для того, чтобы как можно больше петербуржцев имели возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Прививать любовь к спорту необходимо с детства. Только так мы сможем вырастить молодое поколение здоровым и физически крепким. Площадка будет построена по проекту "Твой бюджет", - рассказал о проекте петербургский глава Александр Беглов.

Площадка будет представлять собой замкнутую трассу, состоящую из контруклонов и волн, а также специализированных архитектурных форм. На ней можно будет заниматься скейтбордингом, роллербордингом и ВМХ.

Кроме того, территорию памп-трека благоустроят и озеленят.


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