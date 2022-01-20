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Новости 15:29

В Коломягах объявили вне закона "блуждающий" ларек с ночной продажей спиртного

фото ЗакС политика В Коломягах объявили вне закона "блуждающий" ларек с ночной продажей спиртного

Торговую точку на улице Щербакова в Петербурге признали установленной нелегально и подлежащей сносу, пишет портал MR7, отталкиваясь от ответа чиновников ККИ на свой запрос. Речь идет о ларьке, много лет досаждающем местным жителям противозаконной ночной продажей алкоголя: возле него собираются шумные компании и нарушают ночной покой жителей тихого района Коломяг.

"По сведениям информационных ресурсов, находящихся в распоряжении Комитета, Объект размещен без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов", - говорится в ответе.

Ларек также примечателен тем, что владельцы неоднократно передвигали его с места на место, "уводя" конструкцию порой даже на соседнюю Афонскую улицу. В настоящее время, как пишет издание, ларек стоит возле дома №9 по улице Щербакова на корнях деревьев и, более того, под ним проходит теплосеть, что вызывает дополнительное беспокойство у местных активистов.

В комитете, однако, затруднились хотя бы примерную дату сноса: демонтировать объект получится только "при условии наличия финансирования, необходимого для осуществления данных работ". Неизвестен чиновникам и его владелец, в связи с чем сотрудники ККИ обратились за информационной помощью в УМВД по Приморскому району.


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