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Новости 15:41

Бывший мэр Котласа признался в получении взяток на 18 млн рублей

фото ЗакС политика Бывший мэр Котласа признался в получении взяток на 18 млн рублей

Бывший мэр Котласа Андрей Бральнин, находящийся под следствием и в предварительном заключении почти год, в ходе допросов признал вину в получении крупных и особо крупных взяток. Общий их объем, согласно признательным показаниям 47-летнего фигуранта коррупционного дела, превысил 18 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Архангельской области.

"В ходе следствия наложен арест на объекты недвижимости, оформленные на обвиняемого, членов его семьи и знакомых, общей стоимостью более 10 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, взятки Бральнин брал в течение почти всего своего срока управления поморским городом: с 2014 по 2021 годы. Примечательно, что благополучно доработав в должности мэра, чиновник в феврале 2021 года объявил, что уходит в областное правительство, вскоре после чего его задержали с привлечением сил ФСБ.


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