Центробанк выступил за запрет оборота криптовалют в России

Банк России выпустил доклад, в котором сформулировано предложение полного запрета майнинга и любых операций с криптовалютами в стране. Формально это объясняется риском серьезного оттока капитала из России, а также риском значительного ослабления национальной валюты.

"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", - в частности, говорится в его тексте.

Представители Центробанка, в частности, выступают за запрет вложений в криптовалюты для финансовых организаций, за использование юрлицами криптовалют как средства платежей. Нарушение этих запретов предлагается наказывать штрафами. Регулятор планирует разработать механизмы блокировки платежных операций с криптовалютами, в том числе через криптообменники и криптобиржи.

Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором утверждается, что инициатива принадлежит ФСБ, которая таким образом хочет осложнить финансирование несистемной оппозиции и запрещенных организаций. Эту информацию прокомментировала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Что касается ФСБ, то вообще Банк России достаточно давно уже говорил о том, что риски криптовалют мы считаем высокими. Мы скептически относимся к развитию этого рынка. Поэтому это наша позиция. Но при этом нам приятно, если другие органы также ее разделяют", - приводит ее слова РБК.