В Кировском районе появится Тентелевский сквер

Бюро топонимической комиссии при петербургском комитете по культуре решило дать название безымянному скверу треугольной формы в Кировском районе, который помещается на пятачке между улицей Маршала Говорова, Балтийской улицей и Охотничьим переулком. Как пишет строительное издание "Канонер", чиновники Смольного обратились к старинному топониму Тентелева деревня, в связи с чем сквер в ближайшее время получит название Тентелевского.

Исторически Тентелева деревня находилась южнее, за Нарвской заставой, в районе сегодняшнего сада Девятого Января. Происхождение слова - финское. В XIX веке деревня располагалась на притоке реки Таракановки, называвшегося Ольховкой.