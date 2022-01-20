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Новости 17:14

Лукашенко безуспешно напрашивается в поездку с Путиным по тайге

фото ЗакС политика Лукашенко безуспешно напрашивается в поездку с Путиным по тайге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая официальную делегацию из республики Тыва, выразил шуточную претензию в адрес российского президента Владимира Путина. Белорусский лидер вспомнил о частых поездках Путина в Тыву, по которой тот в последние годы обычно путешествует вдвоем с министром обороны Сергеем Шойгу. Видеозапись беседы опубликовала пресс-служба Лукашенко.

"Я часто его упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: "Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть". Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках", - говорит Лукашенко на записи.

Отметим, что в течение прошлого года Путин вместе со своим белорусским коллегой лично встретились рекордное число раз - пять. Всякий раз белорусский лидер, имеющий проблемы с признанием на Западе, выступал в качестве гостя. Формально каждая из встреч преподносилась как еще один шаг к углублению интеграции двух стран, образующих союзное государство.


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