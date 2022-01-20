Соболь заявила, что ее ближайшая соратница "сливала" информацию спецслужбам

В команде Алексея Навального, ближайшие сподвижники которого эмигрировали в Прибалтику, 20 января разразился новый скандал. Юристка ликвидированного ФБК* Любовь Соболь выступила с заявлением о том, что сотрудница и ведущая YouTube-канала "Навальный live" Ольга Ключникова, также тесно работавшая с Соболь на предвыборных кампаниях прошлых лет, взаимодействовала со спецслужбами с целью дискредитировать оппозицию.

"Ключникова оказалась, по моим данным, человеком, который сливает информацию российским спецслужбам. <...> Я считала ее своей подругой, мы даже вместе ездили в отпуск", - рассказывает Соболь в своем новом ролике.

Юристка, признаваясь, что ей больно и неприятно в связи со случившимся, извиняется перед всеми сторонниками. Вместе с тем она просит аудиторию в ближайшее время быть бдительной, поскольку ожидает новой волны компрометирующей неправды в адрес себя и других "навальнистов".