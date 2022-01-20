Вице-губернатор Повелий о бюджетниках, убирающих снег: "Если это было сделано, то на добровольной основе"

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий 20 января на пресс-конференции, посвященной уборке снега, рассказал, что никого из сотрудников бюджетной сферы не обязывали к уличным работам. Он объяснил, что из-за возросшего общественного недовольства нынешним состоянием улиц "клич" коллегам был дан, но только в качестве напутствия.

- Определенный клич или, скажем так, позыв к тому, чтобы навести порядок в родном городе Санкт-Петербурге мы сделали, и районы мобилизовались, мобилизовался бизнес. Это можно почитать в открытом доступе. Каждый должен навести порядок на территории. Что касается бюджетных организаций, такого лозунга или, скажем так, детализации, кого привлекать - нет, но если коллеги откликнулись и кто-то вышел и привел в порядок территорию, прилегающую к их учреждению, то это можно только приветствовать. Я не сомневаюсь в том, что это было сделано… Если это было сделано, то на добровольной основе, - сказал вице губернатор.

Также Повелий заявил, что у городских властей нет планов по проведению общегородских зимних субботников.

Ранее "Фонтанка" сообщала о работниках бюджетных организаций, замеченных при уборке снега во дворах в Адмиралтейском районе. Издание писало, что люди вышли на субботник по собственному желанию.

Константин Леньков