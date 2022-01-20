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Новости 17:52

ГАТИ разрешила отреставрировать особняк Румянцева

фото ЗакС политика ГАТИ разрешила отреставрировать особняк Румянцева

В Петербурге отремонтируют здание особняка Румянцева на Английской набережной, входящее в реестр культурно-исторических памятников федерального значения. Соответствующее разрешение 20 января выдала Государственная административно-техническая инспекция, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Ремонт и реконструкцию будет проводить компания "Возрождение Петербурга". Работы должны начаться 24 января и завершиться не позднее 14 октября.

Отметим, что в настоящее время в здании, построенном в середине XVIII века, располагается филиал Государственного музея истории Петербурга.


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