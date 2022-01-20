Двум полицейским в Казани дали условные сроки за избиение арестанта дубинкой

Суд в Казани приговорил двух сотрудников спецприемника, обвиненных в избиении арестанта резиновой палкой, к условным срокам, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Алексей Мадеров получил 3 года и 9 месяцев условно, а Максим Алексеев - 3 года и 6 месяцев условно.

Инцидент, попавший на видеосъемку, имел место в апреле прошлого года. Избиение гражданина, отбывавшего административный арест в камере, спровоцировал его вопрос о прогулке. Во второй раз полицейские избили арестанта, когда узнали, что он успел позвонить жене и что та пожаловалась в прокуратуру.