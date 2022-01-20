"Я так понимаю, не нравятся эти хребты": Повелий объяснил груды снега на улицах их технологичностью

Курирующий комитет по благоустройству и жилищный комитет вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий рассказал на пресс-конференции 20 января, для чего на улицах города появляются горы снежных масс. Чиновник объяснил, что такой метод уборки улиц - технологичный, но, как отметил он, не очень красивый.

- Я так понимаю, не нравятся эти хребты, не нравятся эти места, где оперативно складывается снег, чтобы быстро обеспечить движение по уличной дорожной сети общественного, аварийного и иного транспорта. Мы вынуждены складывать снег. Во-первых, это оперативно короткое плечо подвоза складирования этого снега. Затем он планово вывозится на наши снегоплавильные пункты, и, в зависимости от возможности этих пунктов, снег будет вывезен весь и утилизирован. Поэтому если где-то сохраняются еще эти снежные массы, которых выпало сверх нормативного количества, то они будут вывезены. Понятно, что это не нравится жителям. Это не нравится никому. Это не очень красиво, но это технологично, - рассказала Повелий.

Он добавил, что утилизация снега проводится в строгом соответствии с экологическими требованиями.

Сейчас в городе работают 11 снегоплавильных пунктов, которые иногда вынужденно приостанавливают свою работу для проведения технического обслуживания. Как рассказал Повелий, сейчас на стадии проектирования находятся еще три установки, к строительству которых приступили лишь после создания необходимой инфраструктуры. Размещение одной такой точки обойдется в один миллиард рублей. В Москве таких пунктов 56.

Константин Леньков