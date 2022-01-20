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Новости 18:51

Путин сделал Миллера Героем труда

фото ЗакС политика Путин сделал Миллера Героем труда

Президент Владимир Путин наградил званием Героя труда председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Копия документа опубликована 20 января на официальном портале правовой информации. В указе говорится об "особых трудовых заслугах перед государством и народом".

Отметим, что Миллер, с 2001 года являющийся председателем правления крупнейшей мировой газовой компании, начал работать вместе с Путиным в 1991 году. С того времени и до 1996 года они вместе трудились в комитете Смольного по внешним связям.

Миллеру 31 января исполнится 60 лет.


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