Путин сделал Миллера Героем труда

Президент Владимир Путин наградил званием Героя труда председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Копия документа опубликована 20 января на официальном портале правовой информации. В указе говорится об "особых трудовых заслугах перед государством и народом".

Отметим, что Миллер, с 2001 года являющийся председателем правления крупнейшей мировой газовой компании, начал работать вместе с Путиным в 1991 году. С того времени и до 1996 года они вместе трудились в комитете Смольного по внешним связям.

Миллеру 31 января исполнится 60 лет.