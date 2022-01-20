За два дня в сотне петербургских дворов нашли нарушения, связанные с зимней уборкой

Главный государственный жилищный инспектор Петербурга Ольга Акацевич лично поучаствовала в объездах дворовых территорий с целью проверить качество их зимней уборки. Как сообщает пресс-служба ее ведомства, за два прошедших дня ее коллегам удалось проинспектировать почти 400 адресов, и нарушения по части уборки снега и антигололедной обработки дорожного покрытия были выявлены в 27% случаев.

"Инспекция предупреждает управляющие и обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК о необходимости принятия безотлагательных мер по очистке кровли от снега и удалению наледи, обработке противогололёдными материалами тротуаров, выходов из парадных и проездов", - заявила Акацевич.

Отмечается, что больше всего недочетов в работе коммунальных служб имеется на территории Невского, Красносельского, Выборгского, Кировского и Центрального районов.

С начала года ответственным за зимнюю уборку придомовых территорий выписали штрафов уже на 24,5 млн рублей.