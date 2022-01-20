ККИ организует снос самовольных построек у станции Парголово

Активисты из экологического движения "Зеленый фронт" получили ответ от чиновников из петербургского комитета по контролю за имуществом, которые пообещали снести незаконные постройки на Железнодорожной улице в Парголово. Речь идет о сооружениях вдоль Выборгской железной дороги, примыкающих к дому 11к10.

Первоначально в своей жалобе градозащитники возмущались тем, что территория трех земельных участков, по их наблюдениям, была самовольно огорожена. Комитет согласился с правотой заявителей, как и с тем, что появившиеся на местности объекты благоустройства не были согласованы с компетентными органами.

О сроках сноса построек пока не сообщается, известно лишь, что демонтаж согласовывается с ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества".