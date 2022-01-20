Кузнечный рынок закрылся для посетителей

Двери Кузнечного рынка в одноименном переулке 20 января оказались закрытыми, и на них появилось объявление о перерыве на санитарную неделю, передает "Фонтанка". Арендаторы успели рассказать журналистам, что о закрытии их никто не предупредил, в связи с чем их товары обречены испортиться.

Издание обращает внимание, что приостановка работы случилась вскоре после передачи рынка Центру контроля качества товаров (продукции), который подчиняется комитету по промышленной политике. Еще до 24 декабря объектом распоряжалась организация "АРИК", подведомственная КИО.

В свою очередь, до передачи Кузнечного рынка "АРИК" чиновники несколько лет искали подходящего инвестора, рассчитывая создать на месте торговой точки подобие современной гастроулицы. Из этой идеи так ничего и не вышло.