В продуктовом магазине Петербурга агрессивный безмасочник швырнул сметаной в кассира

В петербургском продуктовом магазине торговой сети "Верный" покупатель в ответ на просьбу кассира надеть маску швырнул в него банку сметаны. Видеозаписью инцидента, произошедшего в Выборгском районе, делится "Мегаполис".

"На шее пострадавшего остались ссадины. В магазин приезжала скорая помощь, но госпитализация мужчине не потребовалась", — уточнили журналисты.

Агрессору удалось покинуть "Верный" до приезда правоохранителей. Примечательно, но пострадавший кассир решил не писать на него заявление.