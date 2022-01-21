Прокуратура будет через суд добиваться возвращения квартиры обманутой блокадницы

Прокуратура Приморского района изучила обстоятельства обращения ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, просившей помощи из-за нарушения её имущественных прав, информирует пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что пожилую петербурженку, пребывающую в беспомощном состоянии, обманным путём заставили подписать договор дарения на квартиру другим людям. Изначально жильё она получила от Смольного как жительница блокадного Ленинграда по случаю 65-летия со дня Победы. На данный момент квартира занята сторонними гражданами.

Прокуратура будет добиваться признания сделки недействительной. Рассмотрение гражданского дела поставлено на контроль ведомства.