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Новости 10:58

Прокуратура будет через суд добиваться возвращения квартиры обманутой блокадницы

фото ЗакС политика Прокуратура будет через суд добиваться возвращения квартиры обманутой блокадницы

Прокуратура Приморского района изучила обстоятельства обращения ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, просившей помощи из-за нарушения её имущественных прав, информирует пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что пожилую петербурженку, пребывающую в беспомощном состоянии, обманным путём заставили подписать договор дарения на квартиру другим людям. Изначально жильё она получила от Смольного как жительница блокадного Ленинграда по случаю 65-летия со дня Победы. На данный момент квартира занята сторонними гражданами.

Прокуратура будет добиваться признания сделки недействительной. Рассмотрение гражданского дела поставлено на контроль ведомства.


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