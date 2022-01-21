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Новости 11:30

В Петербурге задержали мужчину, заподозренного в краже мусорных баков

фото ЗакС политика В Петербурге задержали мужчину, заподозренного в краже мусорных баков

Петербургские правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении мусорных баков, информирует пресс-служба полицейского главка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Известие о пропаже контейнера на пульт полиции поступило 19 января. Подозреваемый был оперативно задержан уже на следующий день в Ленобласти.

Согласно предварительной версии, мужчина был трудоустроен в компании, занимающейся сбором и вывозом мусора. По письменному указанию начальства он погрузил контейнер в свою машину для перевозки в другое место.

Прибыв на точку, куда задержанный доставил контейнер, полиция обнаружила там ещё 150 мусорных баков. Восемь из них якобы передали под ответственное хранение.


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