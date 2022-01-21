Муниципалов Петербурга лишат возможности участвовать в призывных комиссиях

Из вопросов местного значения в Петербурге планируют убрать участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципалитета. Соответствующий проект закона 21 января одобрил комитет по законодательству ЗакСа.

Как объяснил глава комитета и председатель Совета муниципальных образований города Всеволод Беликов, депутаты обязаны это сделать, так как Верховный суд ранее установил, что данное полномочие противоречит федеральному законодательству. По словам Беликова, решение было принято после обращения в судебные инстанции МО "Светлановское".

В разговоре с ЗАКС.Ру председатель комитета по законодательству выразил сожаление по поводу лишения муниципалов данного полномочия.

- В среднем призыв на муниципалитет - 20-30 ребят, не больше. Органы местного самоуправления обычно очень внимательно следят за ситуацией у молодого человека в семье. Есть семьи неполные, есть многодетные, кто-то в семье нездоров. Кто-то хочет служить на Дальнем Востоке, кто-то рядом с домом, потому что, например, мама больная. Всю эту совокупность факторов органы местного самоуправления учитывают, - высказался Беликов.

Он также отметил, что всегда плохо относится к изъятию любых полномочий у органов местного самоуправления.

Фото: gov.spb.ru