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Новости 11:58

Цивилёв сообщил об обнаруженной в вагоне метро ошибке в адресе арт-центра "Пушкинская, 10"

фото ЗакС политика Цивилёв сообщил об обнаруженной в вагоне метро ошибке в адресе арт-центра "Пушкинская, 10"

Внимательные поклонники петербургского рока заметили ошибку в "историческом" вагоне поезда метро, известил депутат Заксобрания Северной столицы Алексей Цивилёв, к которому и обратились бдительные горожане.

В экспозиции, посвящённой Ленинградскому рок-клубу, неверно указана станция метро, на которой находится знаменитый арт-центр "Пушкинская, 10" — "Пушкинская", тогда как на деле организация находится на станции "Маяковская"/"Площадь Восстания".

"Полагаю, что это случайность. Просто смешались названия улицы — Пушкинская — и метро.  Уверен, что в петербургском метрополитене и комитете по транспорту пост заметят и ошибку исправят", — отметил Цивилёв.

Тематический вагонный состав "Эпохи метро" был запущен по случаю 65-летия метрополитена города на Неве на зелёной ветке. В вагонах представлена история развития подземки с 1995 по 2020 год.

Фото предоставлено депутатом Алексеем Цивилёвым


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