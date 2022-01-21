Роспотребнадзор: Более тысячи петербуржцев заразились омикрон-штаммом коронавируса

С тех пор, как в городе на Неве появился омикрон-штамм COVID-19, он официально был выявлен у 1008 петербуржцев, информирует региональное управление Роспотребнадзора. В числе инфицированных - студенты, туристы, а также горожане, отдыхавшие в дальних тёплых странах.

За последние сутки "омикрон" подтвердился в 74 приезжих: 42 студентов, 12 туристов и 20 петербуржцев, вернувшихся из Франции, Испании, Доминиканы, ОАЭ, Египта, Великобритании и Сербии. Всего его обнаружили у 178 человек.

Заражённые находятся дома на карантине либо в стационарах инфекционных больниц. Роспотребнадзор определил круг лиц, контактировавших с инфицированными, за ними ведут медицинское наблюдение.