НЭО в будущем хочет создать свою систему раздельного накопления отходов

"Невский экологический оператор" намерен создать в Петербурге собственную систему раздельного накопления отходов и уже планирует пилотный проект, следует из ответа гендиректора компании Екатерины Горшковой на письмо депутата-эсера ЗакСа Андрея Алескерова (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

"На данный момент, в рамках реализации пилотного проекта по внедрению многофракционной системы РНО в Санкт-Петербурге. На данный момент, в рамках реализации пилотного проекта по внедрению многофракционной системы РНО, АО "Невский экологический оператор" выдало письменное согласие ООО "АртЭко СПб" на установку 3200 контейнеров для РНО на территории Калининского района", - говорится в ответе Горшковой.

Этот этап пилотного проекта, по ее словам, займет от полугода до года. За это время должна быть сформирована необходимая инфраструктура. Второй этап предполагает функционирование системы в тестовом режиме еще не менее года.

Депутат Алескеров полагает, что это слишком большие сроки. Эсер признался, что его тревожит то, что НЭО приступил к этой работе только сейчас, а не до запуска мусорной реформы.

- Составить индивидуальную карту раздельного сбора мусора для каждого района – очень непросто. Затем в 18 районах нужно будет создать индивидуальную инфраструктуру для раздельного накопления отходов и оттестировать ее эффективность. Оператор и не скрывает: эта задача даже для пилотного Калининского района будет до конца исполнена не раньше, чем через полтора года. Значит, в этой части мусорная реформа в Санкт-Петербурге откровенно затягивается. Пока, к сожалению, мы получаем жалобы из разных районов города о том, что из дворов, где раздельный сбор мусора был налажен, разноцветные бачки убирают. То есть опять, - не построив, - заявил Алескеров.

В НЭО заявили, что компания намерена сохранять и поддерживать уже созданную инфраструктуру РНО и при организации площадок для раздельного накопления мусора в прочих районах будет обязательно ориентироваться на пожелания горожан. Горшкова подчеркнула, что развитие и успешное функционирование системы РНО возможно только при максимальной вовлеченности граждан и организации раздельного накопления отходов на уровне домохозяйств.

Напомним, НЭО с начала 2022 года стал единым оператором по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти.