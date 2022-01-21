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Новости 14:06

В Петербурге задержали пикетчика, требовавшего освободить Навального

фото ЗакС политика В Петербурге задержали пикетчика, требовавшего освободить Навального

Днем 21 января на Дворцовой площади задержали Ивана Марчука во время одиночного пикета в поддержку политика Алексея Навального, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Игорь Скачко. 

По словам адвоката, задержанного держат в служебной машине возле 28-го отдела полиции. По имеющейся информации, на Марчука хотят составить протокол за нарушение режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП СПб). Наказание по этой статье предусматривает штраф до четырех тысяч рублей.

Напомним, Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии ИК-2 по делу "Ив Роше". На днях журнал Time поместил портрет оппозиционера на свою обложку с подписью "Человек, которого боится Путин". 

Константин Леньков, Фото: ОВД-Инфо (проект внесен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов)


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