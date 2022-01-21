Умер ленинградский поэт-шестидесятник Анатолий Найман

В Москве на 86-м году жизни скончался поэт Анатолий Найман, о чем сообщила на своей странице в Facebook его приемная дочь, литературный критик Анна Наринская. На неделе с ним случился обширный инсульт.

Найман принадлежит к ленинградскому поколению литераторов-"шестидесятников", он начинал писать в одно время с Иосифом Бродским, Евгением Рейном, Сергеем Довлатовым, Глебом Горбовским. Как и почти все они, Найман был вхож в круг общения Анны Ахматовой в поздние годы ее жизни.

О времени и месте прощания с Анатолием Найманом Наринская пообещала сообщить позже.