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Новости 15:33

Умер ленинградский поэт-шестидесятник Анатолий Найман

фото ЗакС политика Умер ленинградский поэт-шестидесятник Анатолий Найман

В Москве на 86-м году жизни скончался поэт Анатолий Найман, о чем сообщила на своей странице в Facebook его приемная дочь, литературный критик Анна Наринская. На неделе с ним случился обширный инсульт.

Найман принадлежит к ленинградскому поколению литераторов-"шестидесятников", он начинал писать в одно время с Иосифом Бродским, Евгением Рейном, Сергеем Довлатовым, Глебом Горбовским. Как и почти все они, Найман был вхож в круг общения Анны Ахматовой в поздние годы ее жизни.

О времени и месте прощания с Анатолием Найманом Наринская пообещала сообщить позже.


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