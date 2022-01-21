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Петербургское "Яблоко" обратилось к Володину с аргументами против закона о новых принципах МСУ

фото ЗакС политика Петербургское "Яблоко" обратилось к Володину с аргументами против закона о новых принципах МСУ

Фракция петербургского "Яблока" в ЗакСе обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину из-за законопроекта единороссов "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", представляющего собой фактически реформу местного самоуправления и ставящего муниципалов в прямую зависимость от региональных правительств. 

"Предлагаемые в законопроекте правовые механизмы ориентируют органы местного самоуправления не на интересы граждан, а на вертикаль исполнительной власти, они способствуют росту в обществе настроений патернализма, лишают местные сообщества стимулов к самоуправлению и принятию ответственности за решение вопросов местного значения", - дал свою оценку инициативе руководитель фракции Александр Шишлов.

В свою очередь, его коллега Борис Вишневский обращает внимание Володина на несоответствие реформы тексту российской Конституции, а также Европейской хартии местного самоуправления и Декларации о принципах местного самоуправления в государствах-участниках СНГ.

Отметим, что в рамках продвигаемой единороссами реформы местного самоуправления губернаторам, в частности, предоставляется право увольнять мэров в случае, если те с точки зрения губернаторов неудовлетворительно работают и не следуют их указаниям. Инициативу разработали депутат ГД Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Шишлов Александр Владимирович 

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