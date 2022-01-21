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Муниципал 15:57

Совет МО "Шушары" не стал усложнять премирование главы округа

фото ЗакС политика Совет МО "Шушары" не стал усложнять премирование главы округа

На заседании совета МО "Шушары" 20 января рассмотрели вопрос депутата Ильи Смирнова об ужесточении правил премирования главы округа. Сейчас председатель совета МО Евгений Медведев получает 50% от оклада ежемесячно в качестве премии. Принимать каких-либо дополнительных решений для этого не нужно. Две трети проголосовавших высказались против перемен.

- Я считаю, что премия должна выплачиваться за какие-то особые заслуги. Мы должны как-то объективно оценивать работу руководителя округа, а здесь прописано, что это автоматически, - сказал Смирнов в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Он отметил, что работу Медведева едва ли можно назвать удовлетворительной. Якобы его часто не бывает на месте, из-за чего другим депутатам приходится проводить встречи с жителями вместо главы. 

Смирнов предложил коллегам внести изменение, согласно которому премия будет назначаться главе округа лишь после оценки его работы. Идею поддержали пятеро депутатов. "Против" проголосовали десять мундепов. Сам Медведев от голосования воздержался. 

Одной из причин, по которой большинство проголосовали против, по мнению Смирнова, стало нежелание ежемесячно собираться, чтобы утверждать премию. 

По словам мундепа, за год работа Медведева обходится муниципалитету примерно в 1,2 млн рублей. Он отметил, что поправка, согласно которой премия назначается без отдельного решения, была принята депутатами предыдущего созыва. 

На звонки ЗАКС.Ру Медведев не ответил. 

Евгений Медведев возглавил МО "Шушары" в 2019 году. Ранее он представлял ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга пятого созыва. 

Константин Леньков /фото из группы Ильи Смирнова "ВКонтакте"


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