До апреля прокуроры проверят соблюдение прав заключенных по всей стране

Сотрудники органов прокуратуры намерены в ближайшие два месяца в массовом порядке посетить СИЗО, тюрьмы и колонии и проверить законность методов обращения с заключенными, которые, в частности, используют представители ФСИН. Рейды будут совершаться во исполнение поручения, которое дал президент 12 января, передает "Интерфакс".

"На первый квартал этого года запланирована проверка по всей Российской Федерации, именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность", - объявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Яковлев.

По его словам, в декабре подобные объезды учреждений ФСИН уже совершались: они показали, что "влияние криминальной субкультуры огромное" и что не всегда в совершаемом насилии виноваты только тюремщики.

К 1 июня, как того и требует президентское поручение, силовики отчитаются перед Владимиром Путиным об итогах проверок и представят свои предложения по профилактике "применения недозволенных мер воздействия и насилия к осужденным".