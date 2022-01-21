Мундеп МО "Правобережный" просит прокурора ускорить уборку снега

Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин 21 января направил обращение прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой обратиться в суд для отмены постановления комитета по благоустройству, согласно которому на уборку в большинстве случаев по регламенту отводится до 12 суток в зависимости от интенсивности снегопада и типа местности. По мнению депутата, существующие нормы не отвечают нынешним требованиям.

"К сожалению, срок уборки снега, установленный распоряжением комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 10 мая 2018 года N 131-р, фактически не обеспечивает адекватное исполнение обязанностей городских служб и предприятий по обеспечению безопасного дорожного и уличного движения. Снег и лед, которые не вывозятся неделями с улиц и тротуаров города, приводит к тому, что перемещение по городу становится небезопасным для жизни и здоровья жителей Санкт-Петербурга", - говорится в обращении.

Согласно упомянутому постановлению комблага, уборка свежевыпавшего снега должна проводиться не позднее шести суток. Вывоз сформированных снежных валов — до 12 суток.

- Почему это важно. По некоторым моментам есть ограничения вывоза до 12 суток. У вас какая-то проблема на дороге, там все засыпано или не проехать, по тротуару не пройти, пробки, травматизм и все прочее. Вы посылаете жалобу на действия чиновников, но контрольный орган ничего не может с ними сделать: ни оштрафовать, ни потребовать депремировать, потому что с точки зрения норматива ничего у них не нарушено, - сказал Грудин в разговоре с ЗАКС.Ру.

Он отметил, что сам норматив противоречит городскому закону, а именно положению об общих требованиях к зимней уборке объектов благоустройства и элементов благоустройства постановления правительства Петербурга о правилах благоустройства.

Грудин просит у прокурора через суд отменить постановление комблага и принять меры прокурорского реагирования для создания нового постановления, которое отвечало бы нынешним реалиям.

Константин Леньков