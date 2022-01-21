Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 17:12

Мундеп МО "Правобережный" просит прокурора ускорить уборку снега

фото ЗакС политика Мундеп МО "Правобережный" просит прокурора ускорить уборку снега

Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин 21 января направил обращение прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой обратиться в суд для отмены постановления комитета по благоустройству, согласно которому на уборку в большинстве случаев по регламенту отводится до 12 суток в зависимости от интенсивности снегопада и типа местности. По мнению депутата, существующие нормы не отвечают нынешним требованиям. 

"К сожалению, срок уборки снега, установленный распоряжением комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 10 мая 2018 года N 131-р, фактически не обеспечивает адекватное исполнение обязанностей городских служб и предприятий по обеспечению безопасного дорожного и уличного движения. Снег и лед, которые не вывозятся неделями с улиц и тротуаров города, приводит к тому, что перемещение по городу становится небезопасным для жизни и здоровья жителей Санкт-Петербурга", - говорится в обращении. 

Согласно упомянутому постановлению комблага, уборка свежевыпавшего снега должна проводиться не позднее шести суток. Вывоз сформированных снежных валов — до 12 суток.  

- Почему это важно. По некоторым моментам есть ограничения вывоза до 12 суток. У вас какая-то проблема на дороге, там все засыпано или не проехать, по тротуару не пройти, пробки, травматизм и все прочее. Вы посылаете жалобу на действия чиновников, но контрольный орган ничего не может с ними сделать: ни оштрафовать, ни потребовать депремировать, потому что с точки зрения норматива ничего у них не нарушено, - сказал Грудин в разговоре с ЗАКС.Ру.  

Он отметил, что сам норматив противоречит городскому закону, а именно положению об общих требованиях к зимней уборке объектов благоустройства и элементов благоустройства постановления правительства Петербурга о правилах благоустройства. 

Грудин просит у прокурора через суд отменить постановление комблага и принять меры прокурорского реагирования для создания нового постановления, которое отвечало бы нынешним реалиям. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Правобережный
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Грудин Федор Владимирович
Упоминаемые персоны
Грудин Федор Владимирович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама