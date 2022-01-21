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Новости 18:36

МО "Дворцовый округ" потратит на консервы для жителей до 450 тысяч рублей

фото ЗакС политика МО "Дворцовый округ" потратит на консервы для жителей до 450 тысяч рублей

Местная администрация МО "Дворцовый округ" 21 января разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку подарков в честь 78-й годовщины освобождения города от блокады. На продуктовые наборы собираются потратить до 450 тысяч рублей

Всего МО закупит 300 продуктовых наборов, в которых будут подсолнечное масло, черный чай, растворимый кофе, ветчинные консервы, паштет из куриной печени, конфеты "Ассорти", пирог со вкусом вишни и ванили, а также консервированные ананасы. В придачу к продуктам петербуржцам вручат поздравительные открытки. 

Один набор оценили в 1,5 тысячи рублей. Получить готовые наборы в муниципалитете намерены не позднее 21 февраля. 

В прошлом году МО "Дворцовый округ" потратило на подарки к годовщине снятия блокады на 100 тысяч меньше. При этом количество наборов было 350. Поставщиком тогда стало ООО "Чиллада". Тогда, кроме консервов, жителям дарили макаронные изделия, сгущенку и печенье. 

Константин Леньков


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