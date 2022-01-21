МО "Дворцовый округ" потратит на консервы для жителей до 450 тысяч рублей

Местная администрация МО "Дворцовый округ" 21 января разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку подарков в честь 78-й годовщины освобождения города от блокады. На продуктовые наборы собираются потратить до 450 тысяч рублей.

Всего МО закупит 300 продуктовых наборов, в которых будут подсолнечное масло, черный чай, растворимый кофе, ветчинные консервы, паштет из куриной печени, конфеты "Ассорти", пирог со вкусом вишни и ванили, а также консервированные ананасы. В придачу к продуктам петербуржцам вручат поздравительные открытки.

Один набор оценили в 1,5 тысячи рублей. Получить готовые наборы в муниципалитете намерены не позднее 21 февраля.

В прошлом году МО "Дворцовый округ" потратило на подарки к годовщине снятия блокады на 100 тысяч меньше. При этом количество наборов было 350. Поставщиком тогда стало ООО "Чиллада". Тогда, кроме консервов, жителям дарили макаронные изделия, сгущенку и печенье.

Константин Леньков