В 2021 году в зданиях петербургских судов изъяли почти 10 тысяч запрещенных предметов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) через свою пресс-службу обнародовала статистические данные за прошлый год. Ведомство сообщает, что за все двенадцать месяцев года в зданиях петербургских судов и на судебных участках мировых судей приставы обнаружили и изъяли у посетителей 9 814 предметов, запрещенных к проносу.

Среди изъятых вещей обращают на себя внимание 390 единиц оружия, 279 боеприпасов и 90 электрошокеров.

В течение 2021 года сотрудники ФССП смогли также поймать и передать полиции 376 человек, проходивших по уголовным делам и находившихся при этом в бегах. Почти 20% из повторно задержанных представяли собой особую опасность для общества, будучи преследуемыми за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.