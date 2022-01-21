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Глава комздрава просит петербуржцев "без нужды" не садиться в общественный транспорт

фото ЗакС политика Глава комздрава просит петербуржцев "без нужды" не садиться в общественный транспорт

Все более угрожающий характер пандемии коронавируса требует от граждан соблюдения дополнительных мер предосторожности, которые предлагается распространить и на транспорт, рассудил глава комитета Смольного по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Не нужно ждать ограничений каких-то массовых мероприятий, нужно стараться всеми возможными способами избегать этих массовых мероприятий, не пользоваться без нужды общественным транспортом, потому что те темпы распространения коронавирусной инфекции, которые мы видим сейчас, говорят о том, что ситуация крайне напряженная, и число заболевающих людей пока будет увеличиваться", - произнес он на брифинге 21 января в пресс-центре ТАСС.

Но даже с учетом сознательности граждан Лисовец убежден в целесообразности скорейшего введения новых юридических ограничений, связанных с различными публичными мероприятиями. Новые меры безопасности должны быть, с его точки зрения, "в еще более жестком формате".

Отметим, что глава комздрава прогнозирует пятизначные цифры суточной заболеваемости в Петербурге, чего не было еще ни разу с начала пандемии, уже на следующей неделе.


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