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Новости 12:27

На Васильевском острове открыли временный мемориал в память о детях, погибших в блокаду

фото ЗакС политика На Васильевском острове открыли временный мемориал в память о детях, погибших в блокаду

На Смоленском лютеранском кладбище Петербурга инициативная группа граждан 22 января открыла временный мемориал в память о детях, которые не пережили блокаду Ленинграда, передает портал MR7. Акция носит название "Памяти погибших детей".

Экспозиция разместилась возле братской могилы воспитанников детского сада, существовавшего при фабрике имени Урицкого: их жизни унес артиллерийский обстрел города, организованный нацистами 9 мая 1942 года. Мемориал, который можно будет посетить до 27 января включительно, состоит из фотосвидетельств прощания с детьми, их прижизненных фотографий, воспоминаний блокадников Инессы Булат и Владимира Страдина, заставшего атаку на детский сад.

"Мы надеемся, что эти свидетельства помогут тем, кто приходит на Смоленское лютеранское кладбище — жителям Петербурга, гостям города, людям разных поколений, — увидеть за большими словами Блокада, Война, Победа истории и трагедии отдельных людей" - так позиционируют свою мемориально-просветительскую инициативу организаторы.

Впервые акцию "Памяти погибших детей" провели в январе прошлого года.


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