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Новости 13:10

Мишустин поручил ФАС проверить ценообразование на рынке ПЦР-тестов

фото ЗакС политика Мишустин поручил ФАС проверить ценообразование на рынке ПЦР-тестов

Премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение Федеральной антимонопольной службе изучить инструменты ценообразования, которые используют компании, предоставляющие услуги ПЦР-диагностики. Как сообщает пресс-служба правительства, результаты проверки главе кабмина должны будут доложить до конца месяца.

Свои "коронавирусные" поручения получили Минздрав и Минцифры. От них ждут доработки нормативов по числу операторов на единой горячей линии 122 и отправки этих нормативов в регионы. Это должно произойти до 24 января. 

Наконец, Федеральному фонду ОМС теперь придется каждую неделю совместно с региональными минздравами анализировать результаты экспертизы качества медпомощи, оказываемой коронавирусным больным, и еженедельно же отчитываться правительству об этой работе.


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