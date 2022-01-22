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"Нет свалке у фонтанов Петергофа": Под Ломоносовом прошел народный сход

фото ЗакС политика "Нет свалке у фонтанов Петергофа": Под Ломоносовом прошел народный сход

Жители Ломоносовского района собрались 22 января на протестный сход против планируемого строительства мусорного полигона между поселениями Оржицы и Петровское, у истоков Петергофского канала. Именно близость опасных отходов к Петергофу, его памятникам мирового значения и уникальным фонтанам является основным аргументом активистов против строительства. Трансляцию мероприятия провел портал Activatica.

"У нас граждане умные, и не надо их дурить, делать из нас маргиналов, говорить, что мы против мусоропереработки. Мы за мусоропереработку, мы за мусоросортировку, мы за грамотное извлечение отходов и получение из них сырья, но делать это надо профессионально и уж точно не в лесу рядом с двумя замечательными водными объектами, с жилыми домами, с детьми", - произнес в микрофон один из организаторов акции.

Протестующих также возмущает, что проект до сих пор не сопровождался общественными слушаниями и обсуждениями, тогда как площадь, которую хотят отдать под полигон, составляет более полумиллиона квадратных метров.

Наконец, еще один немаловажный довод протестующих гласит, что территория входит в границы проектируемого государственного природного заказника "Верховья рек парков Петергофской дороги".

фото: activatica.org


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