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Новости 11:29

Студенты СПбГУ переходят на дистант из-за роста COVID-заболеваемости

фото ЗакС политика Студенты СПбГУ переходят на дистант из-за роста COVID-заболеваемости

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета решило перевести своих студентов на удалённый режим обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Начиная с понедельника, 24 января, сессию учащиеся будут сдавать дистанционно.

Режим вводится до особого распоряжения ректора вуза. Приказ подписан исполняющей обязанности первого проректора по учебной работе Натальей Бойко.

В свою очередь первый проректор СПбГУ Елена Чернова подписала приказ "О мерах по предупреждению распространения COVID-19", который устанавливает количество сотрудников вуза, не подлежащих переводу на удалённый режим работы.


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