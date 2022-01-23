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Новости 11:58

Москва и Петербург вновь бьют рекорды COVID-заболеваемости: выявлено 17 528 и 9 535 случаев

фото ЗакС политика Москва и Петербург вновь бьют рекорды COVID-заболеваемости: выявлено 17 528 и 9 535 случаев

В России третий день подряд обновляются суточные рекорды по количеству заражений коронавирусом: за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 63 205 новых случаев, информирует оперативный штаб.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован днём ранее, 22 января, когда было выявлено 57,2 тысячи инфицированных.

В Москве за сутки заразились 17 528 местных жителей (16 094 днём ранее), в Петербурге — 9 532 (8 451 накануне), в Московской области — 7 056. Это тоже обновлённые суточные рекорды.

Госпитализировали за сутки 6 211 россиян коронавирусом. 

Общее число заразившихся ковидом граждан РФ с начала пандемии превысило 11 миллионов человек.

Скончались при этом ещё 679 пациентов с COVID-19.


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