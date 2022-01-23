В Петербурге начали ходить специализированные электрички "Лыжные стрелы"

Специализированные электрички "Лыжные стрелы" начали ходить из Петербурга в областные лыжные базы, расположенные в Токсово и в посёлке Шапки в 47 регионе.

Любители зимних видов спорта смогут отправиться в путешествие 23, 29 января, 6, 12, 20, 26 февраля, 6, 12, 20 и 26 марта.

В Токсово лыжники смогут уехать с Финляндского вокзала в 10:45, а в Шапки с Московского вокзала в 9:15 с остановкой в Колпино.

Билеты на "Лыжные стрелы" предоставляются бесплатно: их можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Северной столицы.