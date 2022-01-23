Gulagu.net сообщил об умышленном убийстве онкобольного зэка в калужской ИК: ФСИН заявляет о "бытовом конфликте"

В ночь с 21 на 22 января на территории калужской исправительной колонии № 3 в результате бытового конфликта погиб 34-летний заключённый Михаил Смирнов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Версию силовиков опровергает правозащитный проект Gulagu.net, заявляющий, что Смирнов умер в ходе страшных пыток, которые ему устроили осуждённые-активисты: соответствующее указание, утверждают общественники, исходило непосредственно от начальника ИК-3 Павла Рыженкова, которого, в свою очередь, курирует старший оперуполномоченный по особо важным делам ОО УФСИН подполковник А.С. Петров. Дело в том, пишет основатель проекта Владимир Осечкин, что Смирнов имел вес среди других заключённых как человек, противостоящий пыткам и издевательствам. Он открыто заявлял о том, что за постоянными побоями и пытками стоит именно Рыженков, который, став начальником колонии, якобы организовал отряд капо, которые били и насиловали зэков.

"И оперативники ФСИН сейчас делают всё возможное, чтобы инсценировать личную неприязнь и конфликт. Это не бытовой конфликт. Убийцы выполняли поручение кураторов - начальника ИК-3 Рыженкова и ст. о/у ОО УФСИН Петрова. Это садизм, организованный государством", - делится Осечкин.

Между тем официальный комментарий УФСИН по Калужской области, выглядит следующим образом: "22 января 2022 года в медицинской части ФКУ ИК-3 УФСИН России по Калужской области между осужденными произошел конфликт, во время которого один из участников пострадал. Ему незамедлительно была оказана доврачебная медицинская помощь. Однако прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть осужденного. По предварительным данным, причиной конфликта осужденных стала их личная неприязнь. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, материалы направлены в ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области".