В тоннеле петербургской дамбы вводятся новые ограничения

Начиная с понедельника, 24 января, в тоннеле петербургской дамбы будут введены новые временные ограничения, информирует пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС".

Ввиду проводимых технологических работ в транспортном тоннеле с 24 по 25 января перекроют несколько полос движения автомобилей по внешнему кольцу Финской стороны, а с 26 по 27 января — по внутреннему кольцу Невской стороны.

Более того, на въезде в тоннель возможна полная остановка движения транспорта интервалом 7-10 минут для ввода и вывода спецтехники.