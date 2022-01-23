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Новости 16:23

В тоннеле петербургской дамбы вводятся новые ограничения

фото ЗакС политика В тоннеле петербургской дамбы вводятся новые ограничения

Начиная с понедельника, 24 января, в тоннеле петербургской дамбы будут введены новые временные ограничения, информирует пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС".

Ввиду проводимых технологических работ в транспортном тоннеле с 24 по 25 января перекроют несколько полос движения автомобилей по внешнему кольцу Финской стороны, а с 26 по 27 января — по внутреннему кольцу Невской стороны.

Более того, на въезде в тоннель возможна полная остановка движения транспорта интервалом 7-10 минут для ввода и вывода спецтехники.


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