Петербургские работодатели стали чаще требовать от соискателей наличие QR-кодов

За последний месяц среди петербургских работодателей в несколько раз вырос спрос на наличие у соискателей QR-кодов о пройденной вакцинации от коронавируса или медотвода от неё, сообщили в компании HeadHunter.

Сейчас такое указание содержится в 1% от общего числа вакансий, опубликованные за последние 30 дней.

"По сравнению с летними показателями количество требований о вакцинации или наличии QR-кода выросло в 2,5 раза", — известили в HH.

В предложениях трудоустройства работодатели стали чаще использовать формулировку "наличие вакцинации или медотвод от неё", чем "QR-код": первый вариант встречается в 950 вакансиях, в то время как второй — лишь в 50.

Вероятнее всего, подобным образом работодатели хотят снизить уровень возможного негатива, который у части общества встречает именно сочетание "QR-код".