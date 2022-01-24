В РФ вновь обновился суточный рекорд по приросту COVID-заражённых: выявили 65 109 случаев

Омикрон-штамм коронавируса продолжает стремительно распространяться по России: за последние сутки в стране выявили 65 109 инфицированных, что стало новым рекордом с начала пандемии, известили в оперативном штабе 24 января.

Из всех заражённых в больницы доставили 5 970 человек. Излечиться при этом удалось 21 714 россиянам, умерли — 655.

Москва также обновила суточный рекорд по распространению инфекции: в столице COVID-19 подхватили 19 509 местных жителей — на 1 981 больше, чем 23 января. В Подмосковье — 5 980 новых случаев. В Петербурге — 8 413 человек: днём ранее зафиксировали 9 535 заражений.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 11 173 300 жителей России.