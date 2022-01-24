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Петербурженка смогла отсудить у комздрава полмиллиона рублей из-за дефицитного лекарства

фото ЗакС политика Петербурженка смогла отсудить у комздрава полмиллиона рублей из-за дефицитного лекарства

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск местной жительницы о взыскании с городского комитета по здравоохранению полмиллиона рублей, которые она вынуждена была потратить на покупку дорогостоящего лекарства.

Начиная с 2019 года женщине, являющейся инвалидом первой группы, назначили поддерживающую терапию препаратом, которые необходимо принимать дважды в день. В мае 2021-го в аптеке ей не смогли предоставить лекарство ввиду его отсутствия из-за отсроченной регистрации. Не сумев получить препарат в нужный срок, горожанка вынуждена была купить его на собственные средства, потратив чуть более 498 тысяч рублей. Данную сумму она и требовала взыскать с комздрава, приплюсовав к ней 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и 15 тысяч за судебные расходы.

Суд, невзирая на позицию ответчика, счёл, что женщина не могла воспользоваться своим правом на бесплатное и своевременное обеспечение препаратом.

"Ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком повлекло вынужденные затраты истца, нарушило ее права на гарантированную государственную социальную поддержку и обеспечение, что безусловно влечет защиту нарушенного права в виде возмещения произведенных затрат", – пишет объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Как итог, с комздрава взыскали чуть более 498 тысяч рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 8 тысяч за судебные расходы.


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